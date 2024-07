Nasdaq Copenhagen

Date 1 July 2024

Share buyback programme - week 26

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the "Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) 28 June 2024 6,000 1,169.33 7,015,980 Total under the share buyback programme part II 6,000 1,169.33 7,015,980 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 637,900 1,186.66 756,969,380

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

637,900 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.4% of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 25 1169 XCSE 20240628 9:03:12.017000 25 1168 XCSE 20240628 9:03:12.035000 25 1166 XCSE 20240628 9:03:40.756000 39 1166 XCSE 20240628 9:15:03.250000 37 1165 XCSE 20240628 9:15:07.519000 37 1164 XCSE 20240628 9:15:12.196000 20 1164 XCSE 20240628 9:18:23.621000 10 1164 XCSE 20240628 9:18:23.621000 61 1164 XCSE 20240628 9:18:27.532000 20 1164 XCSE 20240628 9:20:13.078000 20 1164 XCSE 20240628 9:21:32.036000 12 1164 XCSE 20240628 9:21:41.066000 7 1164 XCSE 20240628 9:22:23.981000 7 1164 XCSE 20240628 9:22:46.611000 6 1164 XCSE 20240628 9:23:12.611000 7 1164 XCSE 20240628 9:23:33.810000 9 1164 XCSE 20240628 9:25:01.172000 25 1163 XCSE 20240628 9:29:02.139000 12 1163 XCSE 20240628 9:29:02.139000 37 1165 XCSE 20240628 9:29:51.595000 20 1165 XCSE 20240628 9:41:21.594000 26 1166 XCSE 20240628 9:48:23.411000 7 1168 XCSE 20240628 9:56:17.816000 2 1168 XCSE 20240628 9:56:17.885000 25 1167 XCSE 20240628 10:00:14.558000 26 1166 XCSE 20240628 10:00:14.603000 3 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000 23 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000 13 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000 12 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000 5 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000 7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000 1 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000 7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000 6 1167 XCSE 20240628 10:05:55.976000 7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.986000 6 1167 XCSE 20240628 10:05:56.005000 7 1167 XCSE 20240628 10:05:56.012000 53 1167 XCSE 20240628 10:11:51.964000 60 1167 XCSE 20240628 10:12:30.140000 17 1167 XCSE 20240628 10:12:30.140000 11 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000 23 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000 1 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000 12 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:11.175000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.193000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.230000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:11.235000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.439000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:12.389000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:13.402000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:15.547000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:17.808000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:21.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:24.200000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:26.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:31.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:35.303000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:35.807000 7 1169 XCSE 20240628 10:17:36.031000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:46.031000 1 1169 XCSE 20240628 10:17:46.062000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:51.031000 6 1169 XCSE 20240628 10:17:55.631000 29 1169 XCSE 20240628 10:18:00.580000 14 1169 XCSE 20240628 10:18:00.601000 7 1169 XCSE 20240628 10:18:26.434000 7 1169 XCSE 20240628 10:18:37.024000 1 1169 XCSE 20240628 10:18:41.414000 7 1169 XCSE 20240628 10:18:42.710000 9 1169 XCSE 20240628 10:18:56.183000 7 1169 XCSE 20240628 10:19:11.031000 6 1169 XCSE 20240628 10:19:22.388000 7 1169 XCSE 20240628 10:19:41.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:20:03.364000 6 1169 XCSE 20240628 10:20:26.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:20:45.536000 2 1169 XCSE 20240628 10:20:47.069000 7 1169 XCSE 20240628 10:21:06.031000 1 1169 XCSE 20240628 10:21:06.058000 7 1169 XCSE 20240628 10:21:30.060000 6 1169 XCSE 20240628 10:21:52.479000 6 1169 XCSE 20240628 10:22:11.031000 3 1169 XCSE 20240628 10:22:11.031000 7 1169 XCSE 20240628 10:22:11.049000 6 1169 XCSE 20240628 10:22:56.031000 6 1169 XCSE 20240628 10:23:16.031000 6 1169 XCSE 20240628 10:23:33.536000 6 1169 XCSE 20240628 10:23:33.554000 16 1170 XCSE 20240628 10:24:09.371000 1 1170 XCSE 20240628 10:24:36.018000 7 1170 XCSE 20240628 10:24:36.079000 7 1170 XCSE 20240628 10:24:38.130000 7 1170 XCSE 20240628 10:24:57.536000 6 1170 XCSE 20240628 10:25:21.031000 7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.145000 1 1170 XCSE 20240628 10:29:55.188000 7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.202000 6 1170 XCSE 20240628 10:29:55.416000 7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.965000 7 1170 XCSE 20240628 10:30:13.223000 7 1170 XCSE 20240628 10:30:17.294000 6 1170 XCSE 20240628 10:30:41.031000 7 1170 XCSE 20240628 10:30:42.910000 7 1170 XCSE 20240628 10:30:43.790000 6 1170 XCSE 20240628 10:30:46.031000 6 1170 XCSE 20240628 10:30:50.476000 6 1170 XCSE 20240628 10:31:40.593000 7 1170 XCSE 20240628 10:31:45.623000 6 1170 XCSE 20240628 10:31:45.848000 6 1170 XCSE 20240628 10:32:19.701000 7 1170 XCSE 20240628 10:32:26.031000 7 1170 XCSE 20240628 10:32:44.727000 6 1170 XCSE 20240628 10:33:25.512000 7 1170 XCSE 20240628 10:33:30.683000 7 1170 XCSE 20240628 10:33:51.031000 6 1170 XCSE 20240628 10:34:28.615000 7 1170 XCSE 20240628 10:34:36.031000 6 1170 XCSE 20240628 10:35:00.291000 3 1170 XCSE 20240628 10:35:03.589000 6 1170 XCSE 20240628 10:35:28.679000 14 1168 XCSE 20240628 10:35:40.111000 13 1168 XCSE 20240628 10:36:18.052000 6 1168 XCSE 20240628 10:39:33.993000 7 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000 12 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000 6 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000 12 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000 26 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000 4 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000 9 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000 4 1168 XCSE 20240628 10:54:05.105000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.124000 1 1168 XCSE 20240628 10:54:05.139000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.148000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:05.158000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.392000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:06.031000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:07.244000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:17.291000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:19.747000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:20.404000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:21.031000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:31.031000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:38.238000 6 1168 XCSE 20240628 10:54:53.252000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:53.561000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:54.724000 7 1168 XCSE 20240628 10:54:56.031000 7 1168 XCSE 20240628 10:55:16.012000 24 1169 XCSE 20240628 10:55:16.043000 10 1169 XCSE 20240628 10:55:16.116000 25 1169 XCSE 20240628 11:08:46.541000 2 1169 XCSE 20240628 11:08:46.541000 70 1169 XCSE 20240628 11:08:46.557000 20 1169 XCSE 20240628 11:11:21.031000 6 1169 XCSE 20240628 11:11:21.049000 26 1169 XCSE 20240628 11:16:16.249000 5 1168 XCSE 20240628 11:16:16.380000 13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.160000 13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.181000 13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.187000 13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.210000 13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.232000 13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.257000 6 1168 XCSE 20240628 11:26:54.330000 7 1168 XCSE 20240628 11:26:54.337000 25 1168 XCSE 20240628 11:27:20.267000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:20.763000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:21.278000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:22.550000 88 1168 XCSE 20240628 11:27:22.639000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:38.893000 40 1168 XCSE 20240628 11:27:38.893000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:38.937000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:38.950000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:41.238000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:43.237000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:43.774000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:46.031000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:49.686000 7 1168 XCSE 20240628 11:27:52.876000 6 1168 XCSE 20240628 11:27:54.961000 7 1168 XCSE 20240628 11:29:26.615000 6 1168 XCSE 20240628 11:29:32.180000 7 1168 XCSE 20240628 11:29:36.031000 6 1168 XCSE 20240628 11:29:44.699000 7 1168 XCSE 20240628 11:29:46.228000 6 1168 XCSE 20240628 11:29:51.031000 7 1168 XCSE 20240628 11:30:27.138000 7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.746000 7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.796000 7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.804000 6 1168 XCSE 20240628 11:32:50.713000 7 1168 XCSE 20240628 11:33:30.281000 6 1168 XCSE 20240628 11:33:30.549000 6 1168 XCSE 20240628 11:33:35.438000 7 1168 XCSE 20240628 11:35:12.562000 6 1168 XCSE 20240628 11:35:23.904000 7 1168 XCSE 20240628 11:35:55.865000 7 1168 XCSE 20240628 11:38:03.666000 6 1168 XCSE 20240628 11:38:04.069000 1 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000 24 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000 12 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000 40 1167 XCSE 20240628 11:43:03.883000 40 1167 XCSE 20240628 11:45:21.772000 20 1167 XCSE 20240628 11:48:17.643000 79 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000 13 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000 13 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000 15 1168 XCSE 20240628 11:57:58.563000 1 1167 XCSE 20240628 12:02:32.400000 14 1167 XCSE 20240628 12:02:37.371000 11 1167 XCSE 20240628 12:02:37.371000 12 1168 XCSE 20240628 12:13:21.730000 12 1168 XCSE 20240628 12:14:01.221000 5 1166 XCSE 20240628 12:34:30.102000 50 1166 XCSE 20240628 12:46:06.925000 5 1165 XCSE 20240628 12:46:06.954000 6 1168 XCSE 20240628 12:50:46.110000 4 1167 XCSE 20240628 12:56:46.577000 18 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000 6 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000 3 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000 9 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000 4 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000 37 1166 XCSE 20240628 13:07:24.107000 15 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 6 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 6 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 82 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 4 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 15 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 5 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 27 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 25 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000 20 1168 XCSE 20240628 13:33:43.785000 48 1172 XCSE 20240628 13:51:20.289000 1 1172 XCSE 20240628 13:51:20.289000 40 1172 XCSE 20240628 13:51:20.290000 40 1172 XCSE 20240628 13:51:20.304000 9 1176 XCSE 20240628 14:18:11.666000 29 1176 XCSE 20240628 14:18:11.666000 100 1176 XCSE 20240628 14:28:08.210000 19 1176 XCSE 20240628 14:28:08.210000 39 1176 XCSE 20240628 14:28:19.316000 9 1175 XCSE 20240628 14:28:53.373000 29 1175 XCSE 20240628 14:28:53.373000 25 1174 XCSE 20240628 14:30:28.618000 26 1173 XCSE 20240628 14:36:04.871000 13 1173 XCSE 20240628 14:36:04.871000 90 1173 XCSE 20240628 14:36:04.888000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.909000 2 1173 XCSE 20240628 14:36:04.909000 7 1173 XCSE 20240628 14:36:04.915000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.933000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.947000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.966000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:05.022000 7 1173 XCSE 20240628 14:36:05.029000 40 1171 XCSE 20240628 14:36:06.002000 40 1173 XCSE 20240628 14:36:06.002000 36 1173 XCSE 20240628 14:36:06.002000 20 1173 XCSE 20240628 14:36:06.003000 20 1173 XCSE 20240628 14:36:06.004000 7 1173 XCSE 20240628 14:36:06.021000 6 1173 XCSE 20240628 14:36:06.026000 2 1173 XCSE 20240628 14:36:19.593000 28 1171 XCSE 20240628 14:36:29.308000 37 1170 XCSE 20240628 14:54:34.484000 12 1170 XCSE 20240628 14:54:34.484000 51 1170 XCSE 20240628 14:56:25.603000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000 72 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000 14 1173 XCSE 20240628 15:02:03.415000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.418000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.431000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.449000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.468000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.477000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.495000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.505000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.523000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.542000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.560000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.579000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.597000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.615000 6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.634000 7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.652000 5 1173 XCSE 20240628 15:02:04.015000 20 1173 XCSE 20240628 15:02:28.439000 39 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000 12 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000 13 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000 13 1171 XCSE 20240628 15:28:14.395000 4 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000 9 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000 12 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000 13 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000 12 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000 39 1171 XCSE 20240628 15:46:19.123000 13 1171 XCSE 20240628 15:46:19.123000 49 1171 XCSE 20240628 15:46:19.358000 38 1170 XCSE 20240628 15:48:08.649000 20 1169 XCSE 20240628 15:48:08.927000 19 1169 XCSE 20240628 15:48:08.927000 75 1169 XCSE 20240628 15:48:47.354000 7 1169 XCSE 20240628 15:49:37.877000 50 1168 XCSE 20240628 15:50:12.393000 2 1168 XCSE 20240628 15:50:12.393000 40 1168 XCSE 20240628 15:50:12.409000 1 1168 XCSE 20240628 15:50:12.411000 9 1167 XCSE 20240628 15:50:13.057000 41 1167 XCSE 20240628 15:50:13.057000 36 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000 13 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000 12 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000 22 1165 XCSE 20240628 15:53:29.104000 50 1165 XCSE 20240628 15:56:39.691000 52 1167 XCSE 20240628 16:05:29.427000 51 1167 XCSE 20240628 16:05:29.464000 20 1168 XCSE 20240628 16:06:21.446000 20 1168 XCSE 20240628 16:06:26.031000 6 1168 XCSE 20240628 16:06:26.049000 19 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000 12 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000 21 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000 7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.418000 7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.437000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.445000 7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.461000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.480000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.486000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.519000 6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.538000 13 1171 XCSE 20240628 16:10:53.791000 5 1171 XCSE 20240628 16:10:54.055000 325 1171 XCSE 20240628 16:20:49.527000 21 1171 XCSE 20240628 16:20:49.527000 26 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000 12 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000 13 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000 25 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000 6 1170 XCSE 20240628 16:20:49.560000 70 1170 XCSE 20240628 16:20:49.560000 77 1170 XCSE 20240628 16:20:49.579000 22 1170 XCSE 20240628 16:21:27.487000 4 1170 XCSE 20240628 16:21:27.487000 7 1170 XCSE 20240628 16:21:27.490000 39 1170 XCSE 20240628 16:24:57.903000 7 1171 XCSE 20240628 16:26:01.845000 6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.859000 6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.893000 6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.902000 7 1171 XCSE 20240628 16:26:01.917000 400 1171 XCSE 20240628 16:26:26.926000 7 1171 XCSE 20240628 16:26:26.947000 14 1170 XCSE 20240628 16:26:26.951000 14 1169 XCSE 20240628 16:26:27.002000 5 1169 XCSE 20240628 16:27:10.392090

