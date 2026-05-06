SharkNinja, Inc. Bottom Line Rises In Q1

(RTTNews) - SharkNinja, Inc. (SN) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $121.46 million, or $0.85 per share. This compares with $117.84 million, or $0.83 per share, last year.

Excluding items, SharkNinja, Inc. reported adjusted earnings of $154.79 million or $1.09 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.5% to $1.412 million from $1.222 million last year.

SharkNinja, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $121.46 Mln. vs. $117.84 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.83 last year. -Revenue: $1.412 Mln vs. $1.222 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 11.5 % To 12.5 %