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Geändert am: 30.06.2026 08:15:42

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX fester erwartet -- Börsen in Asien uneinheitlich

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag zurückhalten. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Märkte in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Leitindex wird am Dienstag ohne große Ausschläge erwartet.

Der ATX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart nahe der Nulllinie.

Das Umfeld bleibt übergeordnet positiv. Der Ölpreise gibt am Morgen leicht nach und bewegt sich wieder auf Niveaus wie zum Zeitpunkt des Iran-Kriegsausbruchs. Auch schweigen derzeit die Waffen zwischen den USA und dem Iran, und es könnte schon bald wieder zu Gesprächen zwischen den beiden Ländern über eine langfristige Lösung des Konflikts kommen. Akzente könnte die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Juni aus Frankreich und Deutschland setzen, bevor dann am Mittwoch die gesamteuropäischen Daten veröffentlicht werden. Mit Blick auf die deutschen Daten wird erwartet, dass sich die Preise im Vergleich zum Vormonat dank der deutlich gefallenen Energiepreise unverändert zeigen.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone.

Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der NASDAQ 100 in den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische KOSPI an. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 geht es aufwärts, während der Hongkonger Hang Seng schwächelt. Die Anleger waren insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.

Derweil bleibt die Lage im Nahen Osten fragil. Iran weist eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus entschieden zurück. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi erklärte auf der Plattform X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich beim Iran liege, so der Vizeminister.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen in der neuen Woche zu.

Für den Dow Jones Industrial stand am Ende ein Plus von 0,59 Prozent auf 52.182,08 Punkte.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite fuhr Gewinne ein und legte schlussendlich 2,07 Prozent auf 25.820,14 Zähler zu.

Der Fokus lag vor allem auf den Entwicklungen im Iran-Krieg. Die USA und der Iran haben eine Einstellung der jüngst wieder aufgeflammten Gefechte um die strategisch wichtige Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Die tagelange Gewalt hatte den die Passage für den weltweiten Ölhandel stark beeinträchtigt, auf dem sich Schiffe nun wieder frei bewegen können. Ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und des iranischen Atomprogramms könnte bereits am Dienstag stattfinden, wie Regierungsvertreter beteiligter Länder bestätigten.

"Obwohl erwartet wird, dass die kommerzielle Schifffahrt vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche wieder aufgenommen wird, bleibt der Verkehr durch die Straße von Hormus unter dem normalen Niveau", so Soojin Kim von MUFG. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, da die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt."

Teilnehmer verwiesen zudem auf eine Reihe wichtiger US-Konjunkturdaten, deren Veröffentlichung im Wochenverlauf ansteht. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni aufgrund des Feiertages am Freitag bereits am Donnerstag veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Abschwächung bei den neu geschaffenen Stellen gerechnet. Zu Wochenbeginn ist die Agenda dagegen leer.

ASIEN

Am Dienstag setzt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz durch.

In Tokio legt der Nikkei 225 gegen 07:00 Uhr MESZ 1,55 Prozent auf 70.545,65 Zähler zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,20 Prozent höher bei 4.082,13 Punkten.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,19 Prozent auf 22.752,96 Indexpunkte.

Stützend wirken die starken US-Vorgaben und ein etwas besser als erwartet ausgefallener chinesischer Industrie-Einkaufsmanagerindex. Allerdings halten sich Anleger in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni zurück, wie Händler sagen. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Auch die Verhandlungen zur Beendigung des Iran-Kriegs, die im Laufe des Dienstags in Doha wieder aufgenommen werden sollen, liessen die Investoren vorsichtig agieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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