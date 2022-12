Sharp auf der CES 2023

Die Sharp Corporation (TOKYO:6753) kehrt mit zukunftsweisenden Technologien und Produkten zur Consumer Electronics Show (CES) 2023 zurück, die das ESG-fokussierte Management des Unternehmens unter den vier Themen New Energy, Automotive, AR/VR und TV verkörpern.

Standort des Messestandes von Sharp

Petrus Ballroom, Wynn Las Vegas Hotel

3131 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109, U.S.A.

Messedatum und -uhrzeit:

5. Januar bis 8. Januar 2023 (Donnerstag bis Sonntag); 10 bis 17 Uhr.

Sharp stellt erstmals außerhalb Japans das LC-LH (Liquid and Crystal Light Harvesting) vor, ein photovoltaisches Gerät für Innenräume, das durch die Integration von farbstoffsensibilisierten Solarzellen und LCD-Technologie entwickelt wurde. Sharp präsentiert zudem Perowskit-Solarzellen, die als die neue Generation von Solarzellen allgemein Aufmerksamkeit erregen.

Passagierinformationsanzeigen mit Blickwinkelkontrolle werden als innovative Geräte für die Automobilindustrie eingeführt. Compound-Photovoltaikmodule mit der weltweit höchsten*1 Umwandlungseffizienz werden voraussichtlich in Autos, wie z. B. Elektroautos, sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.

Der Prototyp eines ultraleichten Head-Mounted-Displays für VR, das mit den neuesten Geräten wie einem ultrahochauflösenden Display, einer Ultra-Hochgeschwindigkeits-Autofokuskamera und einem ultrakompakten Näherungssensor ausgestattet ist, wird im AR-/VR-Bereich gezeigt.

Die Besucher können eine neue Generation von Bildern mit überragender Helligkeit und Farbdarstellung erleben, die durch die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und die Quantum-Dot Technologie des Flaggschiffs AQUOS XLED TV-Modells für den globalen Markt erzeugt wird. Darüber hinaus wird Sharp erstmals einen Prototyp eines der weltweit größten*2 120-Zoll-Modelle*3 vorstellen.

Sharp Corporation ist ein weltweiter Entwickler von innovativen Produkten und Kerntechnologien, die eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Elektronik spielen. Mit Hochtechnologie als zentrale Grundlage hat Sharp viele "Weltneuheiten", "Japan-Neuheiten" und "Branchenneuheiten" bei Hardware und Geräten entwickelt. Zahlreiche Innovationen gehen auf Sharp zurück. Auf der Basis dieser Entwicklungen revolutioniert Sharp auch in Zukunft die Welt. Sharp Corporation beschäftigt weltweit 48.165 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2022) und wies in dem am 31. März 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Jahresumsatz von 2,5 Billionen Yen aus.

*1 Ab 15. Dezember 2022 für Photovoltaik-Module auf Forschungsniveau (nach Ergebnissen von Sharp) *2 Ab dem 15. Dezember 2022 für LCDs mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung (nach Ergebnissen von Sharp) *3 Der 120-Zoll AQUOS XLED ist nicht mit einem Tuner für den Empfang von Fernsehsendungen ausgestattet.

