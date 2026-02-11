|
Sharp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sharp hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 33,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sharp -40,890 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,77 Prozent zurück. Hier wurden 467,36 Milliarden JPY gegenüber 561,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
