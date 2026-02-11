11.02.2026 06:31:28

Sharp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sharp hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 33,93 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sharp -40,890 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,77 Prozent zurück. Hier wurden 467,36 Milliarden JPY gegenüber 561,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
