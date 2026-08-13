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13.08.2026 06:31:29
Shattuck Labs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shattuck Labs hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shattuck Labs ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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