Shattuck Labs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shattuck Labs hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shattuck Labs ein EPS von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at