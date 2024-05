Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shell (ex Royal Dutch Shell) hat am 02.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,04 GBP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,87 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,61 Milliarden GBP umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,973 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 85,86 Milliarden USD geschätzt.

