SHIFT präsentierte Quartalsergebnisse

SHIFT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,50 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,85 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 30,17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at