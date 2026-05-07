Shilchar Technologies legte Quartalsergebnis vor

Shilchar Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,82 INR. Im Vorjahresviertel waren 48,39 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shilchar Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 138,25 INR beziffert. Im Vorjahr waren 128,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,52 Milliarden INR gegenüber 6,23 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at