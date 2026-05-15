SHIMOJIMA präsentierte Quartalsergebnisse

SHIMOJIMA präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 19,22 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIMOJIMA einen Gewinn von 9,04 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 15,30 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHIMOJIMA 14,03 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 117,12 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SHIMOJIMA 89,42 JPY je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64,83 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 60,68 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at