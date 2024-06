Shinhan Alpha REIT Co, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shinhan Alpha REIT Co, hat am 04.06.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -680,99 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinhan Alpha REIT Co, ein EPS von 33,49 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 105,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 24,50 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 149,00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 148,72 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 101,04 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 100,87 Milliarden KRW.

