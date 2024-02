Shinhan Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shinhan Financial Group veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Shinhan Financial Group im vergangenen Quartal 3 270,20 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinhan Financial Group 2 892,10 Milliarden KRW umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1148,15 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3 375,19 Milliarden KRW ausgegangen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8473,33 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 8453,99 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 61 332,63 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 87,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32 685,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 8649,35 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 14 438,02 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at