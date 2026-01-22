Shoppers Stop legte Quartalsergebnis vor

Shoppers Stop hat am 20.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shoppers Stop ein EPS von 4,75 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shoppers Stop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,16 Milliarden INR im Vergleich zu 13,79 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

