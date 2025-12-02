Spectrum Brands Holdings Aktie
WKN DE: A1C038 / ISIN: US84763R1014
|
02.12.2025 19:16:24
Should Investors Buy Spectrum Brands as Callodine Capital Keeps Adding to its Largest Position?
On Nov. 13, 2025, Callodine Capital Management, LP disclosed a buy of 360,898 shares in Spectrum Brands (NYSE:SPB), increasing its stake by an estimated $18.32 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission, for the period ended Sept. 30, 2025, Callodine Capital increased its investment in Spectrum Brands by 360,898 shares. The position’s value rose by $18.32 million from the previous quarter, bringing the fund’s total holding to 1,714,955 shares, worth $90.09 million as of Sept. 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spectrum Brands Holdings Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Spectrum Brands Holdings Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.