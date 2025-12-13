:be Aktie
Should the sale of Nazi-era relics be banned?
Public outcry has forced a German auction house to cancel the sale of Nazi memorabilia, including a Star of David with "signs of wear." How is the sale of Nazi-era artifacts regulated and who's buying them?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
