Brookfield Asset Management Aktie
WKN: A0HNRY / ISIN: CA1125851040
|
24.01.2026 20:45:00
Should You Buy Brookfield Asset Management While It's Below $55?
A good stock is an even better buy when a pullback has lowered its price. A discounted price resulting from a dip, however, doesn't necessarily make a stock worth buying.That's the conundrum anybody eyeing a stake in Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) right now is facing. The stock's slow and steady 15% slide from its August peak has pumped its fast-growing dividend's yield up to an attractive 3.4%. But the sell-off might not have run its full course yet. Broad market weakness could continue dragging BAM lower. What's an interested investor supposed to do?Buy it anyway, while you can do so at any price near $50 (it recently traded at about $52). It's worth buying even if there's still more downside in store.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
