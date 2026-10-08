Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
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08.10.2026 17:21:00
Should You Buy These 4 Quantum Computing Stocks Before 2027?
Quantum computing arguably has the potential to be one of the most important technology trends of the century. But with the technology not yet ready for broad commercialization, many investors are unsure if this is the right time to buy a quantum computing stock.
IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS), and International Business Machines (NYSE: IBM) are four leading players in a quantum technology market that McKinsey forecasts could grow to be worth as much as $100 billion by 2035.
But these companies still have a lot to prove before I'd feel comfortable buying their shares.
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|Quantum Computing Inc Registered Shs
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