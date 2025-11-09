Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
|
09.11.2025 19:14:00
Should You Buy Vistra While It's Below $200?
In a state known for its love of big things, Irving, Texas-based Vistra (NYSE: VST) fits right in.Not only is the company one of the largest non-regulated power generators in North America, it's also a major player in the nuclear space (operating six reactors, licensed for 60 years) and a huge power producer supplying both the wholesale and retail electricity markets.Another big thing about Vistra right now are its market returns, which currently rank it third best of 31 stocks in the Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLU) with a 40% year-to-date gain through Nov. 3. That's more than double the performance of the sector and the broader S&P 500.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|10 730,00
|0,66%
