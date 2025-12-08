Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
08.12.2025 03:05:00
Should You Worry About Nvidia's AI Market Leadership? 21 Words From Jensen Huang Offer a Strikingly Clear Answer.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has built an artificial intelligence (AI) chip empire over the past several years. Originally known for serving the video game market with chips, Nvidia pivoted to focus on AI, and that has emerged as its key business. This has proven to be a smart move as it's fueled enormous revenue growth for the company -- for example, annual revenue has increased by 2,500% over the past decade.The tech company's entry into the market ahead of others secured its leadership, and its ongoing innovation has kept that going. Still, some investors have worried about Nvidia facing competition in the coming years, from other chip designers as well as its own customers -- some, such as Amazon, have developed their own chips that they use and sell along with those of other chip companies.Should you worry about Nvidia's AI market leadership moving forward? The following 21 words from Nvidia chief Jensen Huang offer us a strikingly clear answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|0,36%
|Answer Holdings Co.,Ltd. Registered Shs
|1 040,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.