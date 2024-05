Shubhra Leasing Finance And Investment Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shubhra Leasing Finance And Investment Company hat am 21.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,25 INR je Aktie erzielt worden.

Shubhra Leasing Finance And Investment Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 230,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,59 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 9,89 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 641,68 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 740,89 Millionen INR ausgewiesen.

