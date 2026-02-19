19.02.2026 06:31:28

Shutterstock legte Quartalsergebnis vor

Shutterstock hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 220,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shutterstock 250,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 989,92 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 935,26 Millionen USD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD und einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

