|
19.02.2026 06:31:28
Shutterstock legte Quartalsergebnis vor
Shutterstock hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 220,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shutterstock 250,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 989,92 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 935,26 Millionen USD im Vorjahr.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD und einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.