Siam Cement präsentierte Quartalsergebnisse

Siam Cement hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 SGD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siam Cement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,35 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel waren 4,90 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at