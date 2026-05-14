SideChannel legte Quartalsergebnis vor

SideChannel stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,6 Millionen USD – eine Minderung von 16,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at