Siemens Energy-Aktie: EURO STOXX 50-Aufstieg trifft auf Analysten-Skepsis

Trotz der Aufnahme in den EURO STOXX 50 bleibt die Stimmung unter Anlegern und Analysten verhalten. So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Mittwoch.

• Siemens Energy wird in EURO STOXX 50 aufgenommen
• Analysten bleiben skeptisch
• Richtungswechsel nach Verlustserie

Aufnahme in EURO STOXX 50

Die Stoxx Ltd gab am Dienstag die kommenden Änderungen für den EURO STOXX 50 bekannt. Einer der Aufsteiger ist hierbei Siemens Energy, der damit offiziell zu den 50 größten Börsenunternehmen Europas zählt. Wie finanztrends erklärt, gleiche eine solche Aufnahme einem Ritterschlag für Unternehmen. In Kraft treten soll die Änderung bereits am 22. September dieses Jahres.

Trotz der positiven Nachrichten ging es für die Siemens Energy-Aktie am Dienstag im XETRA-Handel abwärts. Bereits seit Tagen stand das Papier unter Druck. Grund dafür dürfte wohl sein, dass sich Analysten gegenüber Siemens Energy zuletzt zunehmend skeptisch zeigten.

Analysten warnen vor Überbewertung

So sehen die Analysten von Bernstein Research laut finanztrends eine klare Überbewertung und stufen die Aktie mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von lediglich 37 Euro ein.
Weniger pessimistisch, aber dennoch zurückhaltend, sind die Analysten von JPMorgan, die der Aktie eine neutrale Einschätzung mit einem Kursziel von 91 Euro geben. Die Zweifel an einem weiteren Kursanstieg sind laut Analysten auf die Frage zurückzuführen, ob das Unternehmen seine Kapazitäten wie geplant erweitern kann.
Infolge der skeptischen Einschätzungen und des beeindruckenden Kursanstiegs der vergangenen Zeit würden viele Anleger ihre Gewinne realisieren.

Siemens Energy-Aktie gewinnt

Am Mittwoch lässt sich jedoch ein Richtungswechsel beobachten. Nach der jüngsten Verlustserie zeigt sich das Siemens Energy-Papier im XETRA-Handel zeitweise um 1,14 Prozent stärker bei 85,36 Euro. Von seinem Hoch bei 104,85 Euro ist die Aktie jedoch noch ein weites Stück entfernt.

