Signa - Dritte Pleite zu Wochenbeginn

Mit der SDS Elf GmbH hat am Montag bereits das dritte Unternehmen der Signa Gruppe des Tiroler Gründers Ren� Benko Insolvenz angemeldet. Es handelt sich - wie bei den zwei Konkursanträgen aus der Signa Gruppe zuvor - um eine Beteiligungsgesellschaft, die zwischen der Signa Holding und der Signa Development Selection AG zwischengeschaltet ist. Die Passiva werden mit rund 17,8 Mio. Euro angegeben, teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung mit.

Die Schuldnerin hat darüber hinaus Substanzgenussrechte in Höhe von insgesamt 121 Mio. Euro begeben. Allerdings seien diese wohl als Eigenkapital zu bewerten, merkten die Gläubigerschützer an.

Bereits zuvor hatten die SDS M2 2026 GmbH mit 207 Mio. Euro Passiva sowie die SDS M2 2026 GmbH & Co KG mit 210 Mio. Euro Passiva Konkursanträge eingebracht. Darüber teilte der KSV mit, dass die Kommanditgesellschaft mitbeschuldigte in einem ausländischen Schiedsverfahren sei. Im Rahmen des Schiedsverfahren sollen Forderungen in Höhe von 700 Mio. Euro angemeldet worden sein, die zum Teil die Kommanditgesellschaft treffen könnten.

