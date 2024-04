Signa - Globus laut Medienberichten vor Übernahme durch Central Group

Die Schweizer Warenhausgruppe Globus steht laut Medienberichten vor der Übernahme durch das thailändische Unternehmen Central Group. Über einen Deal zwischen den Thailändern und dem Pleite gegangenen Signa-Firmenkonglomerat von Ren? Benko wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert.

Nun soll die Transaktion unter Dach und Fach gebracht werden, wie unter anderem das deutsche "Handelsblatt" bereits am Osterwochenende berichtet hatte. Dabei befinde sich die Central Group des Milliardärs Tos Chirathivat aus Thailand vor dem Kauf der deutschen Kaufhaus-Gruppe KaDeWe, der britischen Selfridges und eben auch der Warenhäuser von Globus - alle aus dem Signa-Firmenkonglomerat von Benko - wie es in den Berichten heißt. An Globus hält die Central Group bereits die Hälfte des Unternehmens.

Seitens Globus könne man die Vorgänge nicht kommentieren, hieß es auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die Central Group ist an allen Kaufhaus-Ketten beteiligt und gilt als bevorzugter Verhandlungspartner bei einer möglichen Übernahme. Die thailändische Gruppe hat ebenfalls keine Stellung zu möglichen Verhandlungsabschlüssen genommen.

