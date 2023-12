Signa - Kurz-Firma stellte Rechnung an Gesellschaft Signa Lima

Entgegen ersten Informationen stellte die Firma von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Rechnung in Millionenhöhe nicht an die mittlerweile insolvente Signa Holding, sondern an die Signa-Gesellschaft Signa Lima, wie ein Sprecher der SK Management am Freitag gegenüber APA präzisierte. Die Kurz-Firma hatte 2023 für eine erfolgreiche Investorensuche für die Signa-Firmengruppe der Signa Lima rund 2,4 Mio. Euro verrechnet, davon wurden aber nur 750.000 Euro beglichen.

Am Mittwoch wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung über die Dachgesellschaft des Signa-Firmengeflechts des Tiroler Immobilieninvestor Rene Benko eröffnet. Die Signa Lima (mittlerweile: Signa SFS Austria GmbH) ist davon nicht direkt betroffen, die Kurz-Firma damit kein Gläubiger der Signa Holding. Benko galt als enge Vertrauensperson von Kurz.

Experten rechnen allerdings mit Folgepleiten bei einigen mit der Dachgesellschaft verbundenen Unternehmen. Am Donnerstag hatte bereits der zur Signa Holding gehörende deutsche Sportartikelhändler SportScheck einen Insolvenzantrag gestellt.

hel/cri

