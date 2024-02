Signa Prime - Rene Benko als "Key Person" der Immobiliengruppe

Bei der insolventen Immobiliengruppe Signa zeigen sich Details zur Rolle des Signa-Gründers Rene Benko innerhalb der Gruppe. Offiziell legte Benko Ende 2011 die Funktion des Vorstandes bei der Signa Prime Selection zurück und bekleidete keine gesellschaftsrechtliche Funktion innerhalb des Unternehmens. Dennoch spielte er innerhalb der Signa eine wesentliche Rolle, geht aus dem zweiten Bericht der Sanierungsverwalterin Abel Rechtsanwälte hervorgeht.

"Im Rahmen einer Besprechung mit der Sanierungsverwalterin bestätigte Rene Benko, dass er in Folge seiner jahrzehntelangen immobilienwirtschaftlichen Erfahrung in wesentliche Entscheidungen, Transaktionen und Finanzierungen involviert war. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Sanierungsverwalterin nach Überprüfung diverser Vertragsurkunden, in welchen Rene Benko neben den gesellschaftsrechtlichen Organen in der Regel als 'Key Person' (Schlüsselfigur, Anm.) genannt wird", geht aus dem Bericht hervor.

In diverser Vertragsurkunden wurde Rene Benko neben den gesellschaftsrechtlichen Organen in der Regel als "Key Person" genannt. Mit dem Eintritt des Restrukturierungsvorstandes Erhard Grossnigg Anfang Dezember vergangenen Jahres in die Signa Prime Selection habe er keine Tätigkeit für das Unternehmen mehr ausgeübt, erklärte Benko. Allerdings ist aus Sicht der Sanierungsverwalterin davon auszugehen, dass Benko "umfassend über die Geschäftsentwicklung des SIGNA Prime Konzerns informiert und involviert war", geht aus dem Bericht hervor.

Auch aus Aussagen von Signa-Investor Hans-Peter Haselsteiner ging hervor, dass Benkos Rolle doch immer wieder eine maßgebliche war. Dieser Punkt könnte bei etwaigen Forderungen gegen die Person Benko entscheidend sein.

Der Signa-Gründer legte vor einigen Jahren nicht nur bei der Signa Prime Selection seine Vorstandsfunktion zurück. Er zog sich auch bei den anderen Unternehmen des Signa-Konzerns von seinen offiziellen gesellschaftsrechtlichen Funktionen zurück.

fel/phs

WEB http://www.signa.at