SIGNA Sports United-Aktie: Benkos Luxuskaufhaus Lamarr offenbar ohne Verzögerung

Während die SIGNA-Gruppe rund um den Tiroler Investor Rene Benko in Deutschland vor Problemen steht, dürfte es in Österreich besser laufen.

So entsteht auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße das nach der österreichischen Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr benannte Luxuskaufhaus Lamarr. Das Gebäude umfasst nach der für September 2024 geplanten Fertigstellung ein Kaufhaus mit 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein Lifestyle-Hotel, so die Planung der SIGNA-Gruppe.

Im Juni konnte bei dem Gebäude bereits Dachgleiche gefeiert werden. "Jene Baumeister-Arbeiten, für die die HABAU Group von der SIGNA Holding beauftragt wurde, sind bereits zu 99 Prozent erfolgreich und zeitgerecht abgeschlossen", teilte Hubert Wetschnig, CEO der HABAU Group der APA schriftlich mit. "Wir sind im besten Einvernehmen mit dem Auftraggeber und haben keinerlei Kenntnis von irgendwelchen Verzögerungen der Baustelle des Hedy Lamarr Kaufhauses", so Wetschnig weiter.

In Deutschland hingegen wurden die Bauarbeiten am Hamburger Elbtower, ein Hochhaus mit geplanten 245 Meter Höhe, sowie der Bau der Gänsemarktpassage vorerst gestoppt. Beim Elbtower wurden ausbleibende Zahlungen als Begründungen angegeben, bei der Passage fehlende Büromieter. Aber auch sonst läuft es bei der SIGNA-Gruppe derzeit nicht wie geplant: Der Online-Sporthändler SIGNA Sports United meldete Insolvenz an.

fel/cri

APA