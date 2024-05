Signa - Verkaufsverhandlungen zu Kaufhaus-Projekt Lamarr starten

Der Rohbau des geplanten Luxuskaufhauses Lamarr auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße dürfte bald neue Eigentümer bekommen. Gestern, Mittwoch lief die Frist für verbindliche Angebote ab, teilte Clemens Richter, Masseverwalter der insolventen Projektgesellschaft im Gespräch mit der APA mit. Die zur Signa-Gruppe des Investors Rene Benko gehörende Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH, die Eigentümerin der Liegenschaft ist, musste im Februar Insolvenz anmelden.

Richter verweist auf ein reges Interesse an dem Rohbau - sowohl von österreichischen als auch von internationalen Anbietern. Mit den Bestbietern sollen nun konkrete Verkaufsverhandlungen geführt werden. Ein Teil der Interessenten soll am ursprünglichen Konzept eines nach der Hollywood-Diva und Erfinderin Hedy Lamarr benannten Luxuskaufhauses plus einem Hotel im Wesentlichen festhalten. Es gebe aber auch Interessenten mit neuen Konzepten.

