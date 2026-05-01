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01.05.2026 06:31:29
Silgan präsentierte Quartalsergebnisse
Silgan hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Silgan mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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