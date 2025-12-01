Silver X Mining legte Quartalsergebnis vor

Silver X Mining hat am 28.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Silver X Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at