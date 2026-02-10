ATX vorbörslich im Minus -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichtererwartet. Der deutsche Leitindex dürfte um die 25.000-Punkte-Marke kämpfen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer erwartet.

Der ATX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Nach der Rally zu Wochenbeginn sollten sich die Kurse zunächst setzen. Dabei bleibt die Stimmung insgesamt positiv. Nach dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage sind weitere Störfeuer zunächst ausgeblieben - genauso wie eine US-Militäraktion im Iran. Derweil ist die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks bislang recht positiv verlaufen und die KI-induzierte Korrektur bei Technologieaktien scheint zunächst ausgelaufen zu sein.

DEUTSCHLAND

Die DAX wird am Dienstag ohne große Ausschläge erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Der DAX dürfte am Dienstag erst einmal weiter Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Am Montagabend war der DAX, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen.

WALL STREET

Nach der Rekordfahrt vor dem Wochenende ging der Wall Street am Montag die Puste aus.

Nach einem negativen Start konnte der Dow Jones im frühen Handel bei 50.219 Punkten erneut ein Rekordhoch markieren. Doch im Anschluss gab der US-Leitindex die Gewinne fast vollständig wieder ab und schloss mit nur einem kleinen Zuwachs von 0,04 Prozent bei 50.135,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite drehte ebenfalls ins Plus, zog im Handelsverlauf aber ordentlich an und beendete die Sitzung 0,90 Prozent stärker bei 23.238,67 Stellen.

Nach dem jüngsten Ausbruch des Dow Jones Industrial über 50.000 Punkte auf ein Rekordhoch pendelt der US-Leitindex zum Wochenbeginn zeitweise um die runde Marke. "Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx in einem Marktkommentar. Die kommenden Tage seien nun entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien gesucht gewesen seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren würden. "Das so aber gar nicht existiert", warnte der Experte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

So legt der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MEZ 2,44 Prozent auf 57.738,41 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,15 Prozent höher bei 4.129,27 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,54 Prozent stärker bei 27.175,96 Einheiten.

Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben. In der Breite sorgt die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind. Klarer Favorit ist die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem klaren Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegt.

Im Handel ist vom sogenannten "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremst die Stimmung erneut nicht und belastet - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sinken die Renditen sogar etwas.

