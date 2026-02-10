Ethereum - Japanischer Yen

312 749,51
 JPY
-15 900,45
-4,84 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 10.02.2026 08:13:10

ATX vorbörslich im Minus -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichtererwartet. Der deutsche Leitindex dürfte um die 25.000-Punkte-Marke kämpfen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag schwächer erwartet.

Der ATX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Nach der Rally zu Wochenbeginn sollten sich die Kurse zunächst setzen. Dabei bleibt die Stimmung insgesamt positiv. Nach dem Rückzieher von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage sind weitere Störfeuer zunächst ausgeblieben - genauso wie eine US-Militäraktion im Iran. Derweil ist die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks bislang recht positiv verlaufen und die KI-induzierte Korrektur bei Technologieaktien scheint zunächst ausgelaufen zu sein.

DEUTSCHLAND

Die DAX wird am Dienstag ohne große Ausschläge erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

Der DAX dürfte am Dienstag erst einmal weiter Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Am Montagabend war der DAX, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen.

WALL STREET

Nach der Rekordfahrt vor dem Wochenende ging der Wall Street am Montag die Puste aus.

Nach einem negativen Start konnte der Dow Jones im frühen Handel bei 50.219 Punkten erneut ein Rekordhoch markieren. Doch im Anschluss gab der US-Leitindex die Gewinne fast vollständig wieder ab und schloss mit nur einem kleinen Zuwachs von 0,04 Prozent bei 50.135,87 Punkten.
Der NASDAQ Composite drehte ebenfalls ins Plus, zog im Handelsverlauf aber ordentlich an und beendete die Sitzung 0,90 Prozent stärker bei 23.238,67 Stellen.

Nach dem jüngsten Ausbruch des Dow Jones Industrial über 50.000 Punkte auf ein Rekordhoch pendelt der US-Leitindex zum Wochenbeginn zeitweise um die runde Marke. "Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx in einem Marktkommentar. Die kommenden Tage seien nun entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien gesucht gewesen seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren würden. "Das so aber gar nicht existiert", warnte der Experte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.

So legt der Nikkei 225 in Tokio gegen 07:00 MEZ 2,44 Prozent auf 57.738,41 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,15 Prozent höher bei 4.129,27 Zählern.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,54 Prozent stärker bei 27.175,96 Einheiten.

Nach den teils massiven Kursgewinnen zum Start in die Woche geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien noch etwas weiter nach oben. In der Breite sorgt die freundliche Tendenz an der Wall Street vom Vortag für Rückenwind. Klarer Favorit ist die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 nach dem klaren Wahlsieg der Regierungspartei LDP am Wochenende erneut stark zulegt.

Im Handel ist vom sogenannten "Takaichi-Trade" die Rede. Die als unternehmensfreundlich und sehr populär geltende Ministerpräsidentin Sanae Takaichi dürfte auf höhere Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik zur Ankurbelung der Konjunktur setzen, so die Spekulation der Börsianer. Dass dies problematisch für die bereits hohe Staatsverschuldung werden könnte, bremst die Stimmung erneut nicht und belastet - anders als am Vortag - auch nicht die Anleihekurse. Dort sinken die Renditen sogar etwas.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
10.02.26 A-1 Group Inc / Quartalszahlen
10.02.26 Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest / Quartalszahlen
10.02.26 ADC India Communications Ltd / Quartalszahlen
10.02.26 ADEKA CORP / Quartalszahlen
10.02.26 Advaita Allied Health Services Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
10.02.26 Advanced Energy Industries Inc. / Quartalszahlen
10.02.26 Adways Inc. / Quartalszahlen
10.02.26 Afcom Holdings Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
10.02.26 Westpac Consumer Confidence
10.02.26 Geldmenge M2+CD (Jahr)
10.02.26 BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
10.02.26 Geschäftskonditionen der National Australia Bank
10.02.26 National Australia Bank's Business Confidence
10.02.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
10.02.26 Foreign Reserves
10.02.26 Manufacturing Output (MoM)
10.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
10.02.26 Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr)
10.02.26 Industrial Output (MoM)
10.02.26 ILO-Arbeitslosenquote
10.02.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
10.02.26 Kerninflation
10.02.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
10.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
10.02.26 Kerninflation (im Monatsvergleich)
10.02.26 Industrieproduktion ( Monat )
10.02.26 Industrieproduktion ( Jahr )
10.02.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
10.02.26 Inflation (HICP) (Jahr)
10.02.26 Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr )
10.02.26 Aktuelles Konto
10.02.26 Industrieproduktion (Jahr)
10.02.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
10.02.26 Industrieproduktion (Jahr)
10.02.26 Auktion 5-jähriger Anleihen
10.02.26 NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen
10.02.26 M1 Geldmenge (YoY)
10.02.26 M3-Geldmenge
10.02.26 IPCA-Inflation
10.02.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
10.02.26 Arbeitskostenindex
10.02.26 Importpreisindex (Monat)
10.02.26 Exportpreisindex (Monat)
10.02.26 Importpreisindex (Jahr)
10.02.26 Exportpreisindex (Jahr)
10.02.26 Einzelhandelsumsätze (YoY)
10.02.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
10.02.26 Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
10.02.26 Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
10.02.26 Redbook Index (Jahr)
10.02.26 Nationaler Gründungstag
10.02.26 Businessinventare
10.02.26 USDA WASDE-Bericht
10.02.26 Fed-Mitglied Hammack spricht
10.02.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
10.02.26 Fed-Mitglied Logan spricht
10.02.26 Verbraucherpreisindex ( Monat )
10.02.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich im Minus -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag leichtererwartet. Der deutsche Leitindex dürfte um die 25.000-Punkte-Marke kämpfen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notieren am Dienstag höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen