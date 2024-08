Sime Darby Bhd (Malaysia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sime Darby Bhd (Malaysia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 MYR, nach 0,090 MYR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,79 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 13,29 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,480 MYR beziffert. Im Vorjahr waren 0,210 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 39,02 Prozent auf 67,13 Milliarden MYR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 48,29 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

