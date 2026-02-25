Sinclair Broadcast Grou a Aktie
WKN: 895748 / ISIN: US8292261091
|
26.02.2026 00:07:18
Sinclair Inc. Announces Fall In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Sinclair Inc. (SBGI) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $109 million, or $1.55 per share. This compares with $176 million, or $2.61 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 17.2% to $836 million from $1.01 billion last year.
Sinclair Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109 Mln. vs. $176 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $2.61 last year. -Revenue: $836 Mln vs. $1.01 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sinclair Broadcast Group Inc. (A)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sinclair Broadcast Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.