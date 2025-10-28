LAC Aktie
WKN DE: A0M1LE / ISIN: JP3967900006
|
28.10.2025 04:01:59
Singapore court grants GNC rights to Ron Sim’s LAC store leases, awards US$18.9 million damages in franchise dispute
Court finds LAC wrongfully terminated its agreement after preparing to rebrand the US health supplement retailer’s 54 stores here; LAC is appealing...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LAC Co.,Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.