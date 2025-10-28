LAC Aktie
WKN DE: A0M1LE / ISIN: JP3967900006
|
28.10.2025 04:01:59
Singapore court orders Ron Sim’s LAC to return GNC stores, pay US$18.9 million in franchise dispute
The court finds that LAC had wrongfully terminated its agreement after ‘secretly’ preparing to rebrand all of the US health supplement retailer’s...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LAC Co.,Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.