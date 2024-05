Sino-Thai Engineering and Construction legte Quartalsergebnis vor

Sino-Thai Engineering and Construction hat am 15.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,01 THB. Im letzten Jahr hatte Sino-Thai Engineering and Construction einen Gewinn von 0,110 THB je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,48 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 6,44 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,020 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 6,48 Milliarden THB geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at