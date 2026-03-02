02.03.2026 06:31:29

Sinocat Environmental Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Sinocat Environmental Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sinocat Environmental Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CNY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Sinocat Environmental Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 575,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,36 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,470 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sinocat Environmental Technology A ein EPS von -0,220 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,77 Milliarden CNY belaufen.

