Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
29.10.2025 11:29:08
Sir David Attenborough backs bid to buy estate
Wildlife trusts attempt to raise £30m to keep Northumberland's Rothbury Estate from being split up.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!