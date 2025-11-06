|
06.11.2025 06:31:29
Sir Shadi Lal Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sir Shadi Lal Enterprises hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -23,31 INR. Ein Jahr zuvor waren -16,100 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 322,48 Prozent auf 954,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!