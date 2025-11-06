Sir Shadi Lal Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sir Shadi Lal Enterprises hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -23,31 INR. Ein Jahr zuvor waren -16,100 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 322,48 Prozent auf 954,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at