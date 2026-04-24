Sitka Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sitka Gold hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at