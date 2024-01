Datacolor AG / Schlagwort(e): Delisting

SIX Exchange Regulation genehmigt Dekotierung der Datacolor-Aktien



16.01.2024

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medieninformation (PDF) Die Datacolor AG, Rotkreuz/ZG, Schweiz, hat im Rahmen des Vollzugs des öffentlichen Kaufangebots von Werner Dubach, von Luzern, in Hergiswil/NW, Schweiz («Anbieter») vom 27. Juli 2023 (vorangemeldet am 3. Juli 2023) zum Erwerb sämtlicher Aktien der Datacolor AG mit einem Nennwert von je CHF 1.00, Valoren-Nr. 853 104, («Kaufangebot») und nach der Zustimmung der Generalversammlung der Datacolor AG vom 7. Dezember 2023 (99,99%) bei der SIX Exchange Regulation AG («SER») am 13. Dezember 2023 ein Gesuch um Dekotierung der Aktien der Datacolor AG («Datacolor-Aktien») eingereicht. Mit Entscheid vom 15. Januar 2024 hat die SER dem Gesuch um Dekotierung sämtlicher Datacolor-Aktien stattgegeben.



Weiter hat die Datacolor AG beim zuständigen Obergericht des Kantons Zug («Gericht») am 6. November 2023 gestützt auf Art. 137 FinfraG eine Kraftloserklärungsklage in Bezug auf die restlichen im Publikum verbliebenen Datacolor-Aktien eingereicht.



Nach Vorliegen des rechtskräftigen Kraftloserklärungsentscheids des Gerichts wird die SER in Absprache mit der Datacolor AG den letzten Handelstag und den Tag der Dekotierung festlegen. Es wird von einer Dauer von rund einem halben Jahr für das Kraftloserklärungsverfahren ausgegangen.



Rotkreuz, 16. Januar 2024 Für weitere Informationen Dr. Jvo Grundler T +41 79 509 17 83 / jvo.grundler@bratschi.ch Finanztermine 7. Mai 2024

29. Oktober 2024

19. November 2024

10. Dezember 2024 Publikation Halbjahresbericht 2023/24

Publikation Eckdaten Geschäftsbericht 2023/24

Publikation Geschäftsbericht 2023/24

Generalversammlung 2023/24 Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 50 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstante Farbintegrität zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern, von Europa, über Nord- und Südamerika bis Asien. Datacolors Kunden stammen aus der Textil-, Bekleidungs-, Farben-, Lack- und Kunststoffindustrie sowie dem wachsenden Konsumentenmarkt. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite https://www.datacolor.com/de/.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Informationen, die nicht historischer Natur sind oder sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die hier beschriebenen Transaktionen vollzogen werden oder dass die endgültigen Bedingungen solcher Transaktionen erfüllt werden. Werner Dubach und Datacolor sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es infolge neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

