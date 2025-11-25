SIX-Handel: SLI am Dienstagmittag mit Gewinnen

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,07 Prozent fester bei 2 041,70 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 2 044,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 040,27 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 047,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 035,89 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 2 047,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 018,44 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 25.11.2024, bei 1 929,98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,25 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,21 Prozent auf 587,50 CHF), Adecco SA (+ 0,91 Prozent auf 24,34 CHF), Alcon (+ 0,81 Prozent auf 62,08 CHF), Lindt (+ 0,76 Prozent auf 11 960,00 CHF) und Sandoz (+ 0,65 Prozent auf 55,96 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-1,38 Prozent auf 3 296,00 CHF), Temenos (-1,19 Prozent auf 70,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 154,25 CHF), Straumann (-0,81 Prozent auf 97,90 CHF) und Logitech (-0,77 Prozent auf 89,94 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 837 179 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 269,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

