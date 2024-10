SIX-Handel SLI verbucht am Nachmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist am Mittwochnachmittag in Zürich zu beobachten.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,18 Prozent tiefer bei 1 992,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,585 Prozent schwächer bei 1 984,62 Punkten, nach 1 996,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 993,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 988,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0,112 Prozent nach. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bei 1 954,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1 984,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der SLI bei 1 704,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 13,00 Prozent. 2 023,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 2,60 Prozent auf 29,20 CHF), ams-OSRAM (+ 2,26 Prozent auf 10,19 CHF), Julius Bär (+ 0,87 Prozent auf 53,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,85 Prozent auf 224,30 CHF) und UBS (+ 0,83 Prozent auf 27,92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Swatch (I) (-2,98 Prozent auf 169,45 CHF), VAT (-2,14 Prozent auf 379,80 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 74,24 CHF), Alcon (-1,55 Prozent auf 82,70 CHF) und Givaudan (-1,08 Prozent auf 4 414,00 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 541 496 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 231,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at