SIX-Handel: SMI am Freitagmittag im Aufwind

Am Freitag springt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 13 822,78 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,629 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,342 Prozent auf 13 846,78 Punkte an der Kurstafel, nach 13 799,59 Punkten am Vortag.

Bei 13 785,19 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 851,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 1,58 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 13 169,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 543,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 808,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,34 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 896,39 Punkten. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sika (+ 2,78 Prozent auf 157,00 CHF), Partners Group (+ 1,36 Prozent auf 923,20 CHF), Geberit (+ 1,35 Prozent auf 647,60 CHF), Richemont (+ 1,26 Prozent auf 160,70 CHF) und Swiss Life (+ 1,24 Prozent auf 865,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Sonova (-1,17 Prozent auf 193,90 CHF), Swisscom (-1,06 Prozent auf 699,00 CHF), Nestlé (-0,98 Prozent auf 80,63 CHF), Lonza (-0,33 Prozent auf 536,40 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,31 Prozent auf 175,75 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 333 730 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 322,067 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

