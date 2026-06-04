SIX-Handel: SMI am Nachmittag mit Gewinnen

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,08 Prozent höher bei 13 360,83 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,572 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,109 Prozent auf 13 232,67 Punkte an der Kurstafel, nach 13 218,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 229,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 382,11 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,783 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.05.2026, bei 13 003,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, stand der SMI bei 13 510,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, stand der SMI bei 12 298,50 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,857 Prozent nach oben. Bei 14 063,53 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 4,80 Prozent auf 719,80 CHF), Roche (+ 3,66 Prozent auf 323,00 CHF), Swiss Re (+ 2,45 Prozent auf 117,30 CHF), Givaudan (+ 2,14 Prozent auf 2 868,00 CHF) und Novartis (+ 1,85 Prozent auf 115,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Logitech (-2,09 Prozent auf 93,92 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,64 Prozent auf 84,16 CHF), UBS (-0,21 Prozent auf 37,37 CHF), Amrize (-0,14 Prozent auf 42,78 CHF) und Holcim (-0,03 Prozent auf 76,04 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 035 888 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,267 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Mit 7,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at