Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 1,02 Prozent schwächer bei 14 572,14 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,710 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,185 Prozent auf 14 694,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 721,84 Punkten am Vortag.

Bei 14 535,48 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 721,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 3,92 Prozent nach. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 14 478,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14 368,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 543,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Re (+ 1,42 Prozent auf 150,00 CHF), Nestlé (+ 1,30 Prozent auf 85,55 CHF), Novartis (+ 0,41 Prozent auf 127,76 CHF), Amrize (+ 0,18 Prozent auf 33,90 CHF) und Givaudan (-0,12 Prozent auf 4 049,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4,60 Prozent auf 169,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,22 Prozent auf 65,34 CHF), UBS (-3,75 Prozent auf 36,97 CHF), Partners Group (-3,58 Prozent auf 614,00 CHF) und Logitech (-3,51 Prozent auf 82,48 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 7 074 959 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 346,825 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at