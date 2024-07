SIX-Handel: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Anleger in Zürich schicken den SMI am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,35 Prozent höher bei 12 079,00 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,380 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,095 Prozent stärker bei 12 048,76 Punkten in den Handel, nach 12 037,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 082,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 12 042,99 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,689 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 10.06.2024, mit 12 137,74 Punkten bewertet. Der SMI lag vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 11 495,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 922,01 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,14 Prozent nach oben. Bei 12 295,18 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,01 Prozent auf 258,80 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 519,50 CHF), Partners Group (+ 0,75 Prozent auf 1 214,50 CHF), Lonza (+ 0,71 Prozent auf 508,20 CHF) und Roche (+ 0,61 Prozent auf 246,10 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Logitech (-1,11 Prozent auf 84,08 CHF), Alcon (-0,35 Prozent auf 79,84 CHF), Holcim (-0,17 Prozent auf 80,94 CHF), Givaudan (-0,07 Prozent auf 4 369,00 CHF) und Sika (+ 0,12 Prozent auf 257,90 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 118 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,831 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at