SIX-Handel SMI liegt nachmittags im Minus

Am Mittwoch tendiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,20 Prozent schwächer bei 12 062,98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,445 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,210 Prozent auf 12 112,07 Punkte an der Kurstafel, nach 12 086,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 055,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 159,78 Zählern.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,928 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wies der SMI einen Wert von 12 451,48 Punkten auf. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, den Stand von 12 011,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 863,65 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,99 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 483,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 1,07 Prozent auf 132,20 CHF), UBS (+ 0,85 Prozent auf 26,17 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,22 Prozent auf 49,10 CHF), Roche (+ 0,08 Prozent auf 265,20 CHF) und Novartis (+ 0,07 Prozent auf 96,88 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Partners Group (-1,75 Prozent auf 1 263,00 CHF), Lonza (-1,23 Prozent auf 528,60 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 83,24 CHF), Kühne + Nagel International (-1,06 Prozent auf 225,00 CHF) und Holcim (-0,95 Prozent auf 81,74 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2 884 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,428 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,14 zu Buche schlagen. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 5,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at